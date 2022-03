Día de la Mujer 2022: canciones para dedicar y empoderar este 8 de marzo

En el Día Internacional de la Mujer, fecha también conocida como el 8M, la conmemoración de su existencia y resistencia no vienen solas. Este 8 de marzo, la música también se convierte en una aliada para reconocer el valor y la fuerza de cada una.

Si eres una de las que también bailan y celebran con música su resistencia, continúa revisando esta nota para conocer esos temas variados con los que puedes empoderarte y dedicar en esta fecha tan especial.

“Ella”

Tal vez sea la canción más escuchada en esta fecha y esto se debe a su gran mensaje. Con la letra de “Ella”, la cantante y compositora española Bebe se habla a sí misma para terminar dirigiéndose a todas las mujeres con frases como “hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser” y “hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer”.

“Yo quiero bailar”

En una escena musical dominada mayoritariamente por hombres, el clásico del reguetón a cargo de Ivy Queen demuestra que no todas las canciones del género siguen la norma de sexualizar a las mujeres y que cada una decide por sí misma.

Con frases como “A mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba” o “Bailo reguetón pero no soy chica fácil”, la puertorriqueña regala libertad, rebeldía, personalidad e irreverencia en un tema musical.

“Pantera en libertad”

La emblemática Mónica Naranjo exige respeto con una voz fuerte y única. “Mírame, sé perdonar. Pero soy mujer, respétame” y “vivo en libertad”, son las frases que remarca la cantante española en compañía de bases techno noventeras y mucho orgullo.

“Nada”

Con una voz suave y potente, la cantante colombiana Lido Pimienta ritualiza palabras que llenan de fuerza y seguridad a todas las mujeres de Latinoamérica y el mundo. En esta canción, la joven confiesa no temer a la muerte porque es una mujer de luna “y el dolor lo tengo presente”.

“Can’t hold us down”

En el video, Christina Aguilera aparece caminando en una escena cuando un hombre le toca el trasero y ella, inmediatamente, responde con una pregunta dentro de la canción: “¿Por qué se supone que no tengo que tener una opinión?, ¿debería estar callada sólo porque soy una mujer?”.

El exitoso tema del 2002, incluido en el álbum “Stripped”, es un grito contra el acoso sexual. También es un himno con el que cada mujer nota que tiene una propia voz y valor en el mundo.

“Girls just wanna have fun”

El hit ochentero que hasta hoy empodera a más de una generación es un himno a la alegría y las ganas que una mujer tiene de divertirse luego de haber cumplido con la responsabilidad de ser adulta y las horas de una jornada laboral.

El video inicia cuando la madre y el padre de una joven Cyndi Lauper le preguntan “¿cuándo vas a vivir tu vida correctamente?” y “¿qué vas a hacer con tu vida?”, mientras ellas les responde que realmente solo quiere divertirse cuando el trabajo haya terminado. Porque una mujer puede ser responsable y también recompensarse con un poco de diversión al mismo tiempo.