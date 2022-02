TikTok viral: travieso pulpo atrapa a buzo por la espalda y se niega a dejarlo ir

En el fondo del mar podemos encontrar infinidad de animales, los cuales dejan sorprendidos a más de un pescador, turista, embarcación o buzo. En esta ocasión, un buceador se llevó una gran sorpresa al encontrarse con un travieso pulpo que hizo de las suyas, sacando miles de carcajadas a los usuarios de TikTok.

En las imágenes publicadas en la cuenta @sergioblas77 se vio el preciso instante en que un hombre que portaba un equipo de buceo salió a la orilla del mar al sentir que algo se había trepado sobre su espalda y se negaba abandonarlo.

Por más intentos que hizo el sujeto jalándolo y zambulléndose en el agua para liberarse del molusco, este no quería dejarlo y se adhería más a su cuerpo. Usuarios en redes sociales no pudieron resistir las risas y se animaron a escribir divertidos mensajes en la caja de comentarios.

“El pulpo: amor pesqué un buzo para el almuerzo. Lo quieres frito o al horno”, “Todos hablando del pulpo, pero el que graba no ayuda mucho”, “Pues yo me muero si me pasa eso. Escucharían mis gritos a kilómetros”, “A mí me pasó una vez y tuvo que intervenir un pescador para ayudarme”, “A mi esposa se le subió un pulpo a la pierna. Ella gritaba y yo me reía”, fueron algunas reacciones a la publicación viral de TikTok.