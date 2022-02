Jóvenes no encuentran a la gatita de su amiga y descubren que se ocultaba entre sus cabellos

Te divertirá. A través de las redes sociales miles de usuarios pueden conocer diversas historias protagonizadas por animales de casa. Ciertamente, una gatita se ha vuelto popular en TikTok al camuflarse entre los cabellos de su cuidadora.

Un grupo de amigos había decido descansar y pasar un agradable momento en la casa de una joven. Ella tenía como mascota a una tierna minina que se había acercado a ellos para jugar. Lo curioso de la escena se da un tiempo después cuando no encontraban a la felina.

En las imágenes compartidas por la cuenta @brissajp se puede observar el preciso momento en que la gatita había caminado hacia el cabello de su dueña para quedarse dentro y descansar. Debido a que el animalito tenía el pelaje con el mismo color teñido de su cuidadora, los jóvenes no se dieron cuenta del lugar donde se ocultaba.

El video viral de TikTok cuenta con más de tres millones de visualizaciones. “El gato tipo: tú no has visto nada”, “El gato, tercer día aquí en la cabeza de la humana y aún no me descubren ja, ja, ja, ja, ja”, “Te amo michi que se esconde en el pelo de su karen”, fueron algunos comentarios de los cibernautas.