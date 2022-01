Hombre trata de ayudar a su perrito, pero su otra mascota lo embiste y se cae al piso

Te sorprenderá. Un video se ha vuelto tendencia en redes sociales por mostrar cómo un joven es protagonista de un blooper debido a su mascota. Esta quería jugar con su dueño, por ello, al mostrarse impaciente, terminó embistiéndolo hasta que cayó al suelo. El video de TikTok ha hecho reír a miles de usuarios.

En las imágenes compartidas por la cuenta @masacre._, se puede observar cómo un hombre ingresa al patio de su casa para ayudar a su perrito, pero se lleva una gran sorpresa.

Su otra mascota lo había visto preocupado por su ‘amigo perruno’ y, debido a ello, quiso llamar la atención de su cuidador. Sin embargo, terminó ejerciendo fuerza contra él, por lo que se golpeó con la puerta de su carro y terminó en el piso.

La escena se hizo viral por el comportamiento de su engreído y el cuidado que tuvo el joven con el pequeño, incluso luego de ser molestado y dejar en el piso su celular y su zapato.

El video viral de TikTok cuenta con más de 914.000 visualizaciones. “Yo creo que quedó aturdido con ese golpe y no se percató ni del zapato y menos del celu. Me dolió a mí cuando se quejó”, “Jajaja, pobre. Me dolió a mí el golpe”, “Pobre el tío Maxi, se reinició con ese golpe”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.