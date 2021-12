Joven entra a su casa y descubre que su travieso perro esparció la basura en toda la sala

A tener paciencia. Las mascotas pueden llegar a sorprender a sus dueños con sus travesuras y ocurrencias, pero no siempre salen bien. Esta vez, una joven en TikTok se llevó una no muy grata sorpresa cuando entró a su sala y vio que su perro había regado todos los desperdicios de la bolsa de basura en aquel ambiente de su casa.

Esta joven de nombre Lorena Puche no tuvo un buen momento con su mascota. Las imágenes mostraron su expresión de molestia cuando encontró su casa hecha un desastre. Los desperdicios que estaban reunidos en una bolsa de basura fueron esparcidos por la sala y el comedor de la joven.

El can que se encontraba moviendo la cola y echado en el mueble, dejó de mostrar su ‘felicidad’ con esa acción cuando se percató que su dueña estaba parada en la mitad del desorden. La joven, mientras lo miraba fijamente, no dejó de grabar los desechos que el can había esparcido.

Los usuarios en la red justificaron al animal y bromearon con la anecdótica escena. “Amiga, él no fue, ya estaba así”, “Es que es decorador”, “El perro: no te la vas a creer, hubo una explosión”, “Tienes que asegurar más tu puerta. Alguien entró, hizo eso y se fue. Eso es lo que él quiso decir”, indicaron.

Hasta el momento, el clip recién publicado en redes sumó más de 1.7 millones de reproducciones, 365.200 ‘me gusta’ y miles de comentarios.