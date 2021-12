Anciano se negaba a tener mascotas y ahora es el ‘mejor amigo’ de un conejo

Te emocionará. Los animales representan una gran responsabilidad y hay personas que prefieren no tenerlas por temor a no dar lo mejor de sí o por distintas razones. Esta vez, en TikTok, una joven trajo un conejito a su casa que se ganó el cariño de la mayoría de su familia a excepción de su abuelo, un hombre al que no le gustaban las mascotas.

Las primeras escenas que se mostraron en el video publicado por @sam.bigotess, mostraron por qué el abuelo no quería en un inicio al conejito. “Mi tata: ‘No me gustan los animales’”, indicó la descripción del clip. Sin embargo, la relación entre ambos mejoró con el pasar de los días.

Después de dos semanas de la llegada a su nuevo hogar, la mascota pudo acercarse más al anciano, quien ya no estaba incómodo con la presencia del conejo de especie cabeza de león. En la toma, se observó cómo ambos disfrutaban de un lonche, del televisor y otras actividades.

“Ahora son muy amigos”, señaló la joven y no dudó en mostrar el aspecto que tenía su mascota después de un año. Como era de esperar, el animal y el hombre se hicieron inseparables hasta para tomar pequeños descansos en el sillón de la casa.

Los usuarios en la red no tardaron en reaccionar al enternecedor clip. “Bien dicen que los animales se parecen a sus dueños y qué cierto que es. Tienen los mismos bigotes”, “El amor de un animalito es tan puro. Muero con tanta ternura”, “Cómo no lo va a querer si son igualitos”, comentaron.

Aquí podrás reproducir el video que ya sumó más de 2,9 millones de reproducciones.