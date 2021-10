Perrito evita que su dueña realice un reto de baile al jugar con su cabello

En las redes sociales se ha vuelto popular mostrar diversos pasos de baile. Muchas personas se animan a publicar las coreografías que practican, pero no siempre salen como esperaban. Tal fue el caso de una joven que no pudo continuar bailando porque su perrito le impidió hacerlo. La escena es viral en TikTok.

Las mascotas son protectoras y tal parecía ser la razón de un can para negarle a su dueña continuar con sus llamativos pasos. Al parecer, el perrito quería jugar con su ama, pero terminó interrumpiendo su grabación.

En las imágenes compartidas por la usuaria @rosadg2410 se puede observar cómo el animalito jala con su patita a su dueña cada vez que ella intenta moverse. Cuando la joven quiere continuar, el perrito toma ‘medidas extremas’ y comienza a morderle el cabello como juego hasta que ella no puede seguir bailando.

El clip viral de TikTok cuenta con más de 830.000 visualizaciones. “El perro le dice no mija, en esta casa no hacemos esas cosas”, Lo que hace el perro para que no andes sacando los pasos prohibidos”, “Es idéntico a mi perrito y neta que si son bien mordelones”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.