Perrito se hace viral por bailar “La cumbia del Tilín” frente a sus ‘pequeños amigos’

No hay duda alguna de que las mascotas se suelen llevar todo el protagonismo frente a las cámaras y logran ser parte de las nuevas tendencias que se presentan a diario en las redes sociales. Esta vez fue el turno de un adorable animal que no pudo evitar su efusiva reacción al oír una popular cumbia que circula en TikTok.

El video viral mostró con una buena dosis de gracia lo que podría interpretarse como la presentación de este simpático can al dar varios saltos mientras se movía de un lado a otro. El perrito no está solo, sino que tiene un público de ‘pequeños amigos’ a su alrededor, entre los que se encontraban dos canes y cinco gatos que se inmutaron ante la escena.

El fondo musical elegido por el usuario de TikTok @jcarlosdiaztoledo fue “La cumbia del Tilín”, el cual es considerado como tendencia del momento en la famosa plataforma. Los internautas se han unido al trend en un sinnúmero de publicaciones, pero no todos lograron sobresalir tanto como este divertido perrito.

El clip ha sumado más de cinco millones de reproducciones y superó los 386.700 ‘me gusta’ en TikTok. “Perrito blanco: para que me invitan si saben cómo me pongo”, “Cuando vas a un cumpleaños y tienes que bailar para que te den tu regalo”, “Los de atrás: ya parale”, “Ese público no copera a tanta alegría, aplaudan al menos”, fueron algunos de los comentarios más originales.