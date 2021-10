Dueño regaña a su perrita por ‘robarse’ un juguete cuando estaban paseando

Algunas mascotas son muy juguetonas y por ello a veces generan problemas a sus dueños. Aunque las acciones que realizan pueden ser negativas, eso no quita lo gracioso que pueden llegar a ser. Así como sucedió en el siguiente video de TikTok donde una perrita ‘robó' una pelota a otro can y terminó siendo regañada por su dueño.

En el clip viral de TikTok se puede observar cómo el dueño del can reprende a su mascota por llevarse un juguete que no le pertenecía. “A eso, lo que has hecho, se le llamar robar”, dice el joven mientras su perrita sostiene en sus patitas un peluche de monito.

El usuario @griseldabejarano compartió el video que ha llamado la atención de los cibernautas debido a la reacción que tuvo el can. En todo momento se mostró ‘asombrada’, pero no dejó ir a su nuevo muñeco. Incluso volteaba su carita con intención de ‘ignorar’ los reclamos de su amo.

El dueño del can aclaró a los usuarios de las redes sociales que al final realizó un intercambio con la ‘víctima’, un perrito llamado Bambi. A cambio de la pelota robada, su mascota le daría un peluche para que así no hayan afectados.

El clip viral de TikTok cuenta con más de 251.000 visualizaciones. “El perrito tiene cara de que no se arrepiente por nada”, “Ella no sabía lo que hacía, es inocente”, fueron algunos comentarios que realizaron los usuarios.