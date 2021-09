A través de YouTube se compartió un video que ha dejado sin palabras a miles de usuarios de la plataforma. Las imágenes del viral registraron el momento exacto en que un león apareció aparatosamente en el cámara de un hombre que hacía safari en África.

Miles de usuarios de países como México, Estados Unidos, España y otros más en el mundo entero quedaron anonadados al ver el momento en que el feroz depredador se colocó frente al viajero.

Según los detalles en la publicación, que tiene más de un millón de reproducciones en YouTube, el autor del video viral quería sacar unas fotografías de la locación, cuando de pronto apareció el felino.

“Al principio pensé que el León no tendría compasión y me atacaría, pero no sucedió nada de eso”, dijo el sujeto en la publicación que hizo en sus redes sociales.

Cabe indicar que esta no es la primera vez que un turista tiene un encuentro cercano con esta clase de animales asesinos. Por medio de esta nota, te compartimos el video viral para que puedas apreciarlo.