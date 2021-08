Miles de usuarios en TikTok han quedado sumamente conmovidos con un reciente video viral publicado en la plataforma. Las imágenes revelan el entrañable lazo que existe entre un perro y el bebé de sus dueños.

Se trata de Dexter, un labrador que no dudó en mostrar todo su cariño hacia el bebé de apenas un mes. El hijo de sus dueños se robó su corazón y, tal como se aprecia en el video viral, el can no se despega ni un segundo del pequeño.

“Dexter ha sido absolutamente increíble con nuestro bebé Carter, y quiere estar donde sea que él esté. Cada vez que Carter llora, ‘Dex’ se acerca e intenta lamerle la cabeza para consolarlo”, contó la madre del pequeño.

Fue gracias al portal ViralHog que esta tierna grabación pudo ser vista en varias partes del mundo. Usuarios de TikTok, Facebook y otras plataformas han dejado los más emotivos comentarios en la publicación.

“Siempre es hermoso cómo los perros parecen entender que el pequeño está indefenso y asume el papel de protector y guardián del más pequeño de los humanos”, comentó un cibernauta de TikTok.