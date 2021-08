En Venezuela hay un sujeto que se ha hecho conocido por entregar los pedidos de manera singular, los usuarios de TikTok lo han nombrado el ‘delivery bailarín’ y es una figura popular en redes sociales.

El repartidor de comida se hizo ‘famoso’ por un video que ya acumula dos millones de vistas. En el clip, el hombre sorprende a dos mujeres cuando visitó una residencia en Caracas.

En el popular metraje se observa al personaje sacando a bailar a las féminas. Es importante mencionar que el ciudadano venezolano guardó el distanciamiento social cuando realizó sus pasos y tampoco se quitó la mascarilla.

Los internautas no tardaron en reaccionar a las imágenes. “Solo en Venezuela pasa este tipo de cosas”, “Así sí recibo el pedido y hasta le doy propina”, “Si no me van a traer el domicilio así, no quiero nada”, fueron algunos de los comentarios.

Tras hacerse viral en TikTok, cientos de personas hicieron sus pedidos con la esperanza de que este singular repartidor toque la puerta de sus casas y les baile.