Sibenito, la historia de un joven luchador que cambió su vida gracias a TikTok

A consecuencia de la pandemia, muchas personas dieron un giro de 180 grados a sus vidas. Incluso tuvieron que postergar sus sueños y cambiarlos por otros. Sin embargo, no todo fue malas noticias porque algunos supieron revertir esta situación para dar a conocer sus talentos en las redes sociales.

Este fue el caso de Ronaldo Benito Osorio Sabino, más conocido por sus seguidores como Sibenito. Desde que inició la cuarentena, decidió probar suerte y realizar un divertido video que en un corto tiempo se volvió viral en TikTok. Fue entonces que continuó con sus ideas hasta convertirse en una verdadera estrella de la comicidad.

La República logró conversar con la persona detrás del popular personaje, quien se animó a contar sobre sus inicios y sus planes a futuro que espera pronto se hagan realidad. Además, reveló la anécdota de donde nació su apodo.

“Me acuerdo que cuando llegué a Lima, empecé a trabajar en una llantera. Y había un trabajador que me llamaba ‘Sibenito’ porque yo era bien preguntón. Yo decía: ‘estoy haciéndolo bien’. Y como me llamo Benito, me decían de afirmación ‘sí' y después continuaban con mi nombre. ‘Maestro, ¿está bien lo que estoy haciendo?’ Y él respondía: ‘sí, Benito’. Porque yo siempre tengo miedo a equivocarme por eso siempre pregunto. Ya después me pusieron Sibenito y me quede con ese nombre”, expresó.

Antes de comenzar en el mundo de TikTok, él tenía su canal en YouTube. Ahí, realizaba su propio contenido y se atrevía a pasar los challenges de moda para ganar fama, aunque se frustraba cada vez que no conseguía su objetivo.

De pronto, todo cambió cuando llegó la red social asiática que varios usaban para imponer retos de baile. Por esta razón, él quiso romper dicho esquema para demostrar sus ideas de comedia con ayuda de sus familiares.

“Yo estaba en Lima antes de la pandemia. Me gustaba ver mucho contenido, ver películas, también grabar y todo lo demás. Cuando llegó la pandemia estuve encerrado un mes o dos en Lima, después me fui para el norte donde nací en Casma. Entonces empecé a subir videos divertidos. Recuerdo que mi primer video que se hizo viral, fue cuando yo estaba estancando maíz y me acuerdo que veo un palo en la cual yo pienso ‘y si eso lo rompe mi mamá en la cabeza’ se puede hacer viral en TikTok”, comentó.

“El palo lo corte con sierra para que no me duela y le comenté a mi mamá que me pegara con eso. Ella respondió: ‘no no, tú estás loco. Cómo te voy a pegar con eso’. Entonces le dije que todo estaba fríamente calculado ya que lo había cortado con sierra por los alrededores para que se pueda romper fácilmente. Bueno lo hicimos, me puse al centro, me golpeó y yo simulé desmayarme. Ella corrió porque se había asustado. Y es ahí donde empieza está loca aventura de hacer contenido en TikTok y ahora somos más de tres millones de seguidores”, añadió.

Después de su primer video, no paró para seguir haciendo reír a su público. En ese momento, se le ocurrieron ideas que conecten como su trabajo en la chacra junto a sus padres, sus vivencias en Lima y también temas de coyuntura, como la vacuna.

Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de sus seres queridos. Hasta aparecen en sus sketches, los cuales se han ganado el corazón de los usuarios. Sibenito narró que no fue fácil convencer a su papá para que saliera frente a cámaras. “Me costó mucho, la verdad que un mes hasta que se decidió y ya. Ahora sale en muchos videos, como batalla de rap, con el maestro Miyagi, y así en varios personajes al igual que mi mamá”, manifestó.

Pese a lo que ha conseguido, esto lo motiva a perseguir sus proyectos. “Tengo un sueño muy grande, en el cual a veces me pongo a pensar que puede sonar imposible. Como digo, yo empecé esto con la idea de subir contenido y de repente más adelante pues yo nunca pensé llegar a esto. Pero la lucha bastante porque crear contenido que no es nada fácil. Y bueno en base mi sueño es hacer una película propia”, indicó.

“No un estilo Hollywood, pero sí de acción que involucre peleas, artes marciales, armas, pistolas. Yo me quiero basar más que todo en la forma de Jackie Chan, es la persona quien me inspira y yo quiero hacer unas películas así, que tengan humor, acción y drama que combinen todo eso. Quiero armar mi propia producción, en la cual pueda crear series para ir entrando en el mundo de la actuación”, declaró.

Un mensaje de inspiración para sus seguidores

Gracias a sus hilarantes clips, Sibenito ha cruzado la frontera para hacerse de un nombre en otros países, como en Bolivia y Ecuador. Por eso, trata de hacer un contenido familiar para entretener a grandes y chicos.

Al terminar la entrevista, él quiso dejarles un mensaje especial para motivarlos en sus metas. También indicó que los lee a diario y le hace feliz los buenos comentarios que le dejan en sus redes sociales.

“Decirles a todas las personas que tienen un sueño que nunca dejen de luchar y que disfruten el día a día de la vida. Porque como digo, yo también soñé muchísimo en lo que ahora soy y no lo logré solamente soñando hay que luchar, hay que ser constante. Ser perseverante en lo que sueñas y deseas ser. Nunca dejen de soñar”, finalizó.