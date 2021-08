Nuevamente los animales domésticos se apoderan de las redes sociales con sus ocurrencias. Esta vez, se ha vuelto viral en TikTok un video que muestra la tierna reacción de un perrito tras ser besado por su dueño.

Según se aprecia en estas imágenes, que ya cuentan con miles de reproducciones, el dueño del pequeño animal carga a su mascota en sus brazos y lo acerca a su pecho para darle un beso en la cabeza.

Cuando el perrito sintió las muestras de afecto de su cuidador, lo miró y se acurrucó junto a él. Se trata de un peculiar ‘challenge’ en las redes sociales, el cual pone a prueba el comportamiento de los canes.

Es por ello que ambos protagonizaron una tierna escena que ha cautivado a miles de usuarios en la red, principalmente en TikTok.

Este clip no tardó en volverse tendencia y ha despertado los más emotivos comentarios. “Esto es lo más tierno que he visto”, “El amor más puro que puede existir es el de una mascota, no hay duda”, “Qué hermoso video, se nota cuánto se quieren”, son algunos de ellos.