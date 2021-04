A menudo, cuando adoptamos a nuestras mascotas nos preocupamos por que estén lo más cómodos posibles en su nuevo hogar. Esto le sucedió a una mujer cuya historia se convirtió en viral en redes sociales como TikTok.

Una joven no dudó en comprarle la mejor casita armable para perros, hecha de polipropileno y con una amplia puerta para tener un ingreso sin ninguna dificultad. No obstante, al parecer, a la dulce mascota no le ‘gustaban los lujos’ y prefirió acostarse a descansar en la tapa de una caja de cartón que se hallaba al costado de la novedosa vivienda.

Según se pudo leer en la publicación, la dueña compró muy emocionada la perrera para el deleite de su engreído peludo, pero este prefirió acostarse en el trozo de cartulina que habían dejado abandonado en el patio de la casa.

El video sacó más de una carcajada a los usuarios en TikTok y compararon al canino con los niños que disfrutan pasar el tiempo con sencillos juguetes.

“Mi perro me hizo lo mismo”, “Son impredecibles estos peluditos”, “El perro no ingresa porque se les acostumbra desde pequeños”, “Ese perrito es muy sencillo y no le gustan los lujos”, “Mi perro tiene esa casa y solo se mete cuando hace algo malo”, fueron algunos mensajes que acompañaron a la publicación en redes sociales.