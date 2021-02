En casa, las personas pueden idear todo tipo de juegos con sus mascotas, desde los más conocidos —como ir a traer la pelota—, así como otros que se salen totalmente de lo común. Un ejemplo de ello es el que protagoniza este joven con su gatito, que se volvió viral en TikTok.

Un video casero muestra a este usuario de la red social cargando a su gato mientras comienza a cantar la popular canción “I Want It That Way” de los Backstreet Boys. Durante la interpretación del hombre, se ve cómo el minino lo acompaña y participa en la demostración de una manera inesperada.

El joven canta versos de la canción sin completar la última palabra o la última sílaba de cada frase con el fin de que estos vacíos sean llenados por los maullidos de su mascota, como si el gatito realmente estuviera cantando. Aunque parece hacerlo un poco a regañadientes, el felino se muestra bastante participativo.

El video sumó más de un millón de reproducciones en TikTok y fue bastante comentado por los usuarios. “Michi, si estás secuestrado, maúlla dos veces”, “El gatito tiene la misma apatía que Garfield”, “Creo que el gatito está pidiendo su calificación”, bromearon algunos.