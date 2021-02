Un joven, identificado como Lucio Ttito Quispe, quiso mostrar su talento en el baile y decidió grabar un video para TikTok. Sin embargo, no esperó que su animal, una oveja, le malograra la escena. Este momento se ha hecho viral en las redes sociales.

En la grabación se puede ver a Lucio en medio de un campo verde. De pronto, se escucha la canción Mix Salay, interpretada por Alfredo Larico y su Grupo Sensación Juvenil. Ttito, entonces, empieza a bailar de un lado a otro. También da algunos zapateos.

A unos metros de él, se encontraba su oveja que estaba pastando. Pero cuando el animal vio a su dueño bailando, se dirigió hacia él, corrió velozmente y lo embistió por la espalda. El joven se cayó, pero en su rostro se podía ver que se estaba riendo. No habría sufrido ningún daño serio.

“Mi oveja se llama Pablito y es parte de mi familia”, dijo Lucio en la leyenda del video viral, el cual ha logrado más de seis millones de reproducciones y miles de favoritos.

También hay comentarios. “Si no le gusta cómo bailas, simplemente que te lo diga, pero no a la violencia”, dice un usuario. “Le dio un pequeño empuje a tu carrera ‘tiktokera’”, apunta otro. Un tercero, concluye: “No me engañas, ya se habían puesto de acuerdo”.