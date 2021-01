Un perrito, identificado como Phill, ha llamado la atención de las redes sociales al no querer bañarse pese a las insistencias y pedidos de sus dueños. Al final, el can ingresó a la tina, pero parecía molesto. El video se ha vuelto viral en YouTube.

En la grabación, compartida por la cuenta El Dodo, se observa a Phill en una esquina del baño acurrucado mientras que su dueño le pedía que ingrese a la tina para que se bañe. “Vamos, entra”, decía el joven, pero el perro no hacía caso y se iba a otro lado de la habitación para que no lo molestaran.

El hombre, entonces, trajo un frasco de mantequilla de maní, la comida favorita de Phill, para tratar de convencerlo de que ingrese a la bañera. No obstante, no tuvo éxito. Por su parte, la mujer que grababa el momento -pareja del joven- le ofreció una galleta, pero el can también la ignoró.

La situación se puso difícil. Sin embargo, poco a poco hicieron que Phill se acerque a la tina. Y como previamente la pareja había puesto mantequilla de maní en la bañera, el perro ingresó para lamerla. Una vez dentro, lo bañaron.

“Estás molesto, ¿verdad?”, le preguntó el joven a su mascota, mientras le echaba agua. Cuando terminaron, el can salió rápidamente de la tina, se fue corriendo y no dejó que lo secaran con la toalla, aunque después el dueño lo pudo alcanzar.

El video ha superado las 3 millones de reproducciones. También tiene más de 2.000 comentarios. Algunos dicen: “¡Qué bueno que le tengan paciencia a ese perrito! Eso significa que lo aman mucho”, “Lo tratan con respeto y mucho amor. Linda familia”, o “Es como un cachorrito gigante. Qué bonito y bueno que es”.