Su velocidad, su pico, sus alas y garras hacen del halcón un animal temible, un depredador dominante dentro de su entorno. Sin embargo, su poderío se vio cuestionado en un video que se ha vuelto viral en YouTube, ya que el ave rapaz no pudo cazar a un sosegado ‘pato’, que ni se inmutó al verlo.

¿Qué ocurrió? En el video, publicado por la cuenta Garybob de YouTube, se observa a un ‘pato’ que está sentado en un campo abierto de césped y que está siendo acechado por un hambriento halcón.

A los segundos, el halcón se acerca rápidamente a su presa e intenta atraparlo. No obstante, se da con la sorpresa de que el ‘pato’ ni siquiera se inmuta. No tiene miedo. Con él no es la cosa.

El ave rapaz busca comprender qué pasa, por qué no puede cazar al animal, por qué su presa no trata de huir. Sin respuestas, derrotado y decepcionado, el depredador aéreo opta por irse. El halcón no se pudo dar cuenta de que, en realidad, el ‘pato’ era un señuelo de caza, un plástico, no un ser vivo.

Hasta el cierre de esta nota, la grabación ya cuenta con más de dos millones de reproducciones y con poco más de 4.000 comentarios.

Por ejemplo, un usuario dijo: “Creo que el halcón se está diciendo a sí mismo: ‘Señor, esto es tan vergonzoso, espero que nadie me esté mirando en este momento’. A su turno, otro internauta señaló: “Ese halcón no volverá a meterse con otros patos por el resto de su vida”.