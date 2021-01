Miles de usuarios de Facebook no han podido evitar reír a carcajadas luego de presenciar un divertido video en el que se mostró el momento exacto en que un travieso gato intentó fingir estar dormido para robarle un poco de comida a su dueña, quien se disponía a disfrutar de su almuerzo.

La singular grabación no tardó en volverse viral en Facebook debido al inesperado final que tuvo la travesura del felino.

Como se puede ver en el video, el cual superó el millón de reproducciones en Facebook y TikTok, el gatito notó que su propietaria estaba distraída con su smartphone y estiró su pata para poder alcanzar el trozo de pollo frito.

Sin embargo, para su mala suerte, su dueña notó lo que pasaba y lo alejó del preciado alimento. Lo que más llamó la atención de miles de usuarios de Facebook es que el minino insistió en varias ocasiones.

En otra parte del video de Facebook se puede ver que pese a las súplicas del felino, la joven no cambió de parecer. Si bien el video se cortó en este punto, miles de usuarios le pidieron a la joven que no haga esto con su mascota y que siempre le invite un poco de su comida para que no sienta ansiedad.