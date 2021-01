Miles de fanáticos de Star Wars han quedado más que emocionados luego de visualizar un video de Facebook en el que un joven reveló el increíble tatuaje ‘realista’ que se hizo en el brazo de Baby Yoda, uno de sus personajes favoritos de The Mandalorian, la nueva serie de Disney.

El asombroso diseño se hizo viral en diversas redes sociales y ganó el aplauso de miles de fanáticos de esta saga de ciencia ficción, puesto que gracias a la destreza y talento del tatuador al que visitó, logró tener un increíble diseño.

Las imágenes del dibujo que se plasmó en la piel no tardaron en volverse tendencia. El seguidor de The Mandalorian pidió que le hagan un tatuaje en honor a Grogu, el pequeño jedi que fue protagonista de la más reciente saga mostrada den Disney Plus.

El resultado dejó impactados a miles de usuarios de Facebook, quienes no dudaron en felicitar al tatuador por el formidable trabajo que realizó. En una parte del video podemos ver cómo en primer lugar se le hizo unos trazos en la piel y luego se cubrió la misma con tinta de varios colores.

Si deseas ver el video con esta increíble demostración, no puedes perderte el clip dejado en la parte central de esta nota.