Año Nuevo es una oportunidad para comenzar de cero con proyectos y metas que en el año que se termina no se pudieron cumplir. Más ahora que este 2020 ha estado envuelto por una pandemia que ha desolado a millones de personas, y que claramente ha truncado los sueños de muchos.

Por eso, la noche del 31 de diciembre millones de personas en todo el planeta celebrarán un nuevo comienzo en sus vidas, colmados de esperanza y nuevas oportunidades. En varios países, el nuevo año se festeja a medida que se acerca la medianoche. En esa línea, te presentamos algunas frases y mensajes que puedes dedicar vía WhatsApp en Año Nuevo 2021.

En muchos países del mundo, el Año Nuevo 2021 se celebrará desde la noche del 31 de diciembre, en la que se comparte con amigos, familiares, pareja o con quien se desee. Para este año, sin embargo, en diversos países se ha prohibido las reuniones familiares para evitar el contagio de coronavirus.

Have a prosperous new year!

I wish you happiness in the year to come!

May your dreams come true in the year ahead!

Wish you a smashing new year filled with laughter!