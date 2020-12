A diario se publican miles de historias en las redes sociales, como el extraño comportamiento que tuvo un perro policía al ver a dos delfines por primera vez en el mar de Australia. La tierna historia es viral en Facebook.

En el video se puede ver al can bautizado como Mako uniéndose a los dos mamíferos acuáticos muy curiosos. La mascota se asoma por el borde del agua para ver mejor a los dos enormes animales. Ambos se muestran muy cautivados por el tierno encuentro.

Es imposible no sonreír al ver a los dos delfines chapoteando en el agua mientras Mako corre arriba y abajo por la orilla del río. Está claro que realmente quiere acercarse a ellos y no cabe duda de que, si su manejador no estuviera sujetando su correa, el juguetón perro se habría lanzado al agua, como se logra ver en las imágenes de Facebook.

En el divertido clip se escucha al oficial responsable de la mascota riéndose por la reacción de su peludo amigo. La Policía de Australia Occidental publicó el video en su página de Facebook, donde rápidamente ganó miles de ‘me gusta’.

La leyenda simplemente decía: “Observa cómo se desarrolla este conmovedor encuentro cuando PD Mako se encuentra con algunos delfines curiosos en el río Swan”.

Muchos seguidores de la popular red social quedaron asombrados y conmovidos por la grabación que se compartió el último 9 de diciembre. Las divertidas imágenes acumularon rápidamente miles de comentarios en redes sociales.