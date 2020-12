La historia de un maestro que recorre varios sectores de su natal Colombia se ha hecho viral en redes sociales como Facebook en los últimos días. Esto debido a que el docente cambió los tradicionales renos para ir montado en un caballo disfrazado de Papa Noel y visitar las zonas del municipio de Socha.

Se trata de Carlos Duran, un profesor de una escuela unitaria que no ha dudado en llevarles un poco de felicidad a los niños de Puebloviejo ubicado en Bocayá, lugar que no cuenta con servicios públicos básicos y no tiene vías de acceso.

Duran contó en una entrevista con el medio 10AM Hoy que le toma entre nueve y diez horas recorrer a lomo de mula para llegar al lugar.

“Es una experiencia motivadora, que te motiva a continuar. Hay pasión y alegría en seguir trabajando por los niños. No hay nada más maravilloso que la sonrisa de un pequeño. Es un gesto mágico, cargado de alegría. Es el reflejo mismo de la vida, es ilusión y cariño”, señaló Carlos.

El pedagogo repartió 150 regalos. Los cargó en un caballo y marcó una ruta para alegrar a niños y niñas de la vereda. Los más felices con esta visita de Santa, obviamente, fueron los menores que recibieron hermosos presentes.

Usuarios de Facebook agradecieron que el maestro les haya llevado una alegría a los niños que menos recursos tienen durante una época que viene afectando a miles de personas.