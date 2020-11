Joven encuentra a su perrito tratando de aprender a subir las escaleras [VIDEO]

Las redes sociales, principalmente TikTok, están repletas de los más ocurrentes videos virales que tienen a los animales domésticos como protagonistas. En esta ocasión, un cachorrito se robó las miradas mientras fue captado tratando de subir las escaleras de su casa.

Los días de cuarentena han ocasionado que las personas puedan aprovechar más el tiempo al lado de sus mascotas. Es por ello que en los últimos meses, las plataformas se han llenado de anécdotas y divertidas escenas que los usuarios comparten con sus ‘amigos de 4 patas’.

Recientemente, la usuaria de TikTok Vanessa Mercado compartió el tierno momento en el que su pequeño perro hace todo su esfuerzo para impulsarse y subir cada escalón de su casa.

El can se muestra totalmente concentrado y ‘decidido’ a llegar hasta el segundo piso. Pese a su diminuto tamaño, no muestra reparos en intentarlo, hasta que finalmente logra encontrar la técnica. Su orgullosa dueña no dudó en presumir la habilidad de su perrito y este video ya cuenta con más de 148.000 me gusta y otros miles de reproducciones en TikTok.