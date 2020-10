Perro espera durante diez horas en la ventana de su casa a que su dueña llegue de trabajar [VIDEO]

Un leal perro se ha robado el corazón de miles de usuarios en Facebook, pues su dueña compartió un video que revela el gran cariño que el can le demuestra. El animal permaneció durante 10 horas mirando hacia la ventana, esperando a que su propietaria vuelva a casa.

“Me rompió el corazón ver esas imágenes”, dijo la joven que cría a este can, después de revisar la grabación de la cámara de seguridad que había colocado en su habitación.

Según se aprecia en el material, grabado en China, el perro de raza border collie permanece en la misma posición durante unas largas diez horas. Sentado en la cama de su dueña y mirando hacia la calle, espera pacientemente y sin moverse a que su ama regrese del trabajo para darle una alegre bienvenida.

Debido a la exigencia de su centro laboral, esta joven no puede volver a casa antes, por lo que el can se queda solo durante todo el día. “Hago todo lo posible para llevarlo a todas partes a jugar durante los fines de semana y las vacaciones. También consideré tener otro perro, pero me preocupaba que ambos me esperaran. Me rompería aún más el corazón”, expresó al dueña de este adorable can en sus redes sociales.

Usuarios de Facebook alrededor del mundo no dejaron que estas imágenes pasen desapercibidas y las difundieron hasta que se hicieron virales. Más de uno quedó conmovido con el tierno comportamiento del perrito.

