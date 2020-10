¿Puedes encontrar el huevo con un corazón en menos de 30 segundos? [FOTOS]

Grandes aprietos han tenido varios usuarios de Facebook al intentar superar este reto viral. El difícil desafío consiste en localizar un huevo de pascua con el dibujo de un corazón oculto en la imagen.

El dibujo presenta unos conejos con botes de pinturas y canastas de picnic sentados entre cientos de huevos de diferentes diseños y colores. La gran cantidad de estos cuerpos ovalados hace que el challenge sea muy complicado de resolver.

Para hacerlo más difícil aún, solo tienes 30 segundos para ubicar el huevo con un dibujo de corazón. Te sugerimos que antes de empezar te concentres y pongas toda tu atención en la imagen.

¿Puedes encontrar el huevo con un corazón en menos de 30 segundos?

Respuesta

Si has llegado hasta aquí es porque no has podido resolverlo o quieres confirmar tus respuestas. De cualquier forma, esperamos que no hagas trampa e intentes superarlo por tu cuenta.

La respuesta a este reto visual de Facebook puedes encontrarla en nuestra galería de arriba. Desliza hasta la última foto para saber dónde está oculto el huevo con corazón.

