Perro callejero aprovecha descuido de vendedor y agarra comida en cuestión de segundos [VIDEO]

Un curioso video de TikTok provocó ternura en miles de usuarios, puesto que en estas imágenes se mostró el preciso momento en que un astuto perro callejero se las ingenió para agarrar un poco de comida de una tienda de abarrotes.

Un transeúnte que pasaba por este local, ubicado en la ciudad de Muntinlupa, en Filipinas, notó que un perro callejero tenía un extraño comportamiento. Al sacar su celular para registrarlo todo, pudo descubrir lo que realmente pasaba. Las imágenes captadas no pasaron desapercibidas y acaban de volverse tendencia en países como México, España y Estados Unidos.

Como se puede ver en la secuencia, que alcanzó miles de reproducciones en TikTok, el astuto can observó hacía todos lados para cerciorarse que nadie pudiera verlo, y en pocos segundos introdujo su hocico a una bolsa de croquetas, para así poder alimentarse con dicho producto.

Jomz Sanders, el autor de este video viral, se compadeció del hambriento can y no tuvo mejor idea que adoptar en su hogar para así darle todos los cuidados y asegurarse que no vuelva a agarrar comida en la calle.

Es importante mencionar que este video fue compartido en el portal Viral Press de YouTube y debido a su fuerte impacto se volvió viral en TikTok y otras redes sociales, donde ha recibido todo tipo de comentarios, en los que miles de usuarios felicitaron al autor de este clip por el notable gesto que tuvo con este pequeño can.

