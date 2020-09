Hambriento perro maltés tiene peculiar reacción cuando su dueña le sirve solo una croqueta [VIDEO]

Un video de TikTok ha generado ternura en miles de usuarios, ya que en las imágenes se mostró la singular conducta que tuvo un pequeño perro bichón maltés al ver que su dueña no le sirvió la comida que tanto anhelada degustar.

La autora de este video, que logró superar el millón de reproducciones en TikTok, se aseguró de servir una sola croqueta al plato del can para ver lo que hacía su mascota. Si bien el pequeño animal estaba distraído, al poco tiempo su conducta cambió drásticamente.

Cuando el diminuto can notó que su dueña no tenía intenciones de servirle más comida, el simpático can no pudo contener su emoción y solo atinó a mirarla fijamente para que ella cambie de opinión y le sirva mucho más alimento. Su singular reacción no tardó en volverse viral en redes sociales.

Por si no lo sabes, este video forma parte de un peculiar challenge en TikTok. En dicha red social, cientos de personas han comenzado a compartir videos en los que muestran la reacción de sus mascotas ante este tipo de situaciones.

TikTok, últimas noticias: