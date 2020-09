Perrito es abandonado el día de su adopción, pero familia se entera de su historia y lo adopta [FOTOS]

Un final feliz. La historia de un perrito bautizado con el nombre de Vicente se volvió tendencia en Facebook y otras redes sociales. El pequeño animal iba tener un nuevo hogar y los encargados de un albergue lo vistieron de manera especial para la ocasión; sin embargo, el que iba a ser su dueño lo dejó plantado el mismo día.

La Fundación Rescátame, situada en Colombia, se encargó de divulgar el conmovedor caso en su cuenta oficial de Facebook. “El supuesto adoptante de Vicente nunca llegó por él. Ya cuando estaba listo para un hogar, bañadito, canceló su adopción”, escribieron los encargados.

PUEDES VER Perrita espera en la puerta de su casa a que su dueño regrese del hospital [FOTOS]

“Después nos preguntan por qué somos tan estrictas con el proceso, ¡por esta razón!, porque no queremos tener ni la menor duda de que nuestros peludos van a quedar en excelentes manos para toda la vida”, expresaron.

A Vicente lo dejaron vestido y alborotado y sigue disponible para adopción. ✨ El supuesto adoptante de Vicente nunca... Posted by Fundación Rescátame on Wednesday, September 9, 2020

Tras la noticia, los usuarios criticaron el accionar de la persona quien iba acogerlo y que después se arrepintió. No osbtante, la triste historia del can no duró mucho, puesto que una familia se interesó en él.

PUEDES VER Se topa con zarigüeya herida en plena calle y le brinda su ropa para salvarle la vida [VIDEO]

“Queremos contarles que Vicente ya fue adoptado por una hermosa familia. Aún tenemos más de 40 peludos en la fundación esperando un hogar”, se lee en la publicación de la fundación en redes sociales. Además, se muestra una fotografía del cachorro con sus actuales cuidadores.

Gracias a todas las personas interesadas, nunca pensamos que su historia fuera a llegar tan lejos🥳 Queremos contarles... Posted by Fundación Rescátame on Wednesday, September 9, 2020

Facebook, últimas noticias: