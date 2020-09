¿Logras ver al loro escondido en la imagen? El nuevo reto visual que pocos pueden resolver [FOTOS]

Cuestión de suerte. Un nuevo reto visual se presentó en Facebook, el cual causó serios problemas en los usuarios por su alto nivel de exigencia. Este desafío consiste en encontrar en tan solo 10 segundos a un loro camuflado entre una mesa y un enorme florero.

Antes de comenzar a resolver este ‘challenge’, primero debes mirar detenidamente una imagen en versión animada que muestra unos muebles colocados en el pequeño espacio de una sala. Debido a la cantidad de objetos, esto puede complicar la búsqueda del objetivo.

¿Te rendiste al no dar con el paradero del ave? No te preocupes, aquí te revelamos la respuesta final. Como se aprecia en la fotografía, el loro está situado en el medio. Cabe resaltar que no se trata de un animal real, sino de la forma que le dan los elementos en la vivienda.

Mira detenidamente la imagen animada de este nuevo desafío para hallar a la pequeña ave en el menor tiempo posible.

Si perdiste la paciencia pese a las instrucciones, en nuestra galería te damos la verdadera solución del reciente desafío que se volvió tendencia rápidamente en Facebook y otras redes sociales. Por ello, lo único que debes hacer es deslizar las imágenes hacia la izquierda para ver un círculo rojo.

PUEDES VER Perrita callejera se encariña con un joven que le dio comida y va a buscarlo a su trabajo [FOTOS]

Estos retos virales cobraron popularidad tras la cuarentena por la COVID-19, ya que las personas debían permanecer en sus hogares. Ellos lo consideraron como una alternativa para ‘matar el aburrimiento’ junto con sus parientes.