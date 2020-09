Perro callejero interrumpe una obra para ‘auxiliar’ al actor que interpretaba a un hombre herido [VIDEO]

Un noble perro callejero ha cautivado a miles de usuarios en las redes sociales, principalmente en YouTube. La plataforma difundió el preciso instante en el que el animal observa una obra de teatro en una plaza y corre hacia el actor que interpretaba a una persona herida, pensando que se encontraba en verdadero peligro.

El emotivo hecho ocurrió en las calles de Turquía. Allí, un grupo de artistas deleitaba al público del municipio de Izmit, sin imaginar que la escena tomaría otro rumbo.

Mientras un interlocutor narraba la historia, los espectadores observaban atentos el transcurso de esta, cuando de pronto, uno de los personajes avanza su camino y cae desmayado en el suelo. Inmediatamente, el can se acercó hacia él y se recostó sobre el actor para ‘consolarlo’.

Claramente, el can no entendía que todo se trataba de un montaje y demostró un amoroso gesto hacia el intérprete. Todos alrededor quedaron impresionados al ver la escena y el actor, tendido sobre el suelo, no pudo resistirse a los cariños del animal, por lo que se levantó para responder a sus ‘abrazos’.

Todo el público alrededor aplaudió este gesto y los demás actores se acercaron para llenar de caricias al perro. Esta escena no tardó en volverse tendencia en YouTube y otras redes sociales.