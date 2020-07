Anciana de 85 años sorprende por su gran habilidad para realizar acrobacias con palos [VIDEO]

Unas imágenes publicadas en redes sociales han dejado sorprendido a miles de cibernautas por la facilidad con la que una mujer de 85 años domina el “Lathi Khati”, un arte marcial tradicional en la India.

Shanta Pawar contó que aprendió a pelear y realizar acrobacias con palos desde los 8 años. Gracias a su habilidad, la anciana ha logrado conquistar a miles de turistas que transitan por los exteriores de su vivienda ubicada en la ciudad occidental de Pune. Además, obtiene ganancias, ya que los sorprendidos transeúntes le dejan hasta 50 rupias al día (67 centavos de dólar).

“He estado practicando Lathi Kathi desde que tenía ocho años. Nunca dejé de hacerlo, es mi orgullo y alegría”, señaló octogenaria mujer.

Pawar contó a Pune Mirror que salió a las calles para ganarse la vida para mantener a su familia en medio de la desaceleración económica continua, ya que otros miembros de su familia tienen prohibido actuar en un grupo debido a las restricciones relacionadas con el coronavirus.

Ahora famosa por los internautas de Facebook, Pawar también ha tenido su cuota de luchas en la vida, ya sea la muerte prematura de su esposo, de sus dos hijos, la crisis financiera perpetua o asumir la responsabilidad de sus nietos.

“Nunca me había sentido tan especial en mi vida. No he hecho nada fuera de mi rutina. Con todas las fuentes de ingresos cerradas, el bloqueo ha sido paralizante para mi familia. Pensé que era hora de que interviniera y tomara las cosas bajo mi control para que mis seres queridos estuvieran a salvo en casa”, dijo la orgullosa matriarca.

Su exhibición de pelea con bastones ha recibido elogios de celebridades y masas por igual. Es por ello que el actor y cómico de Bollywood, Riteish Deshmukh, compartió un vídeo de su actuación en las redes sociales. El clip de Pawar ha sumado ya más de tres millones de visitas en Facebook.