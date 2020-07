Padre arma un arreglo floral a su hija para desearle suerte en un examen y divierte a las redes

Una estudiante, residente de España, tenía que presentarse para rendir un examen conocido como “selectividad”, en el que los alumnos que cursan el último año de la escuela deben aprobar para ingresar a la universidad. Motivo por el que su padre montó un peculiar altar con su foto para darle ánimos, el cual se convirtió en viral en las redes sociales.

De acuerdo a la puntuación obtenida en la prueba, cada estudiante puede ubicarse en una mejor posición en las instituciones, por lo que la tensión que se vive días previos también afecta a la familia de un postulante. Este es el caso de una joven, que publicó a través de su Twitter una imagen del insólito arreglo floral que su padre le había preparado para desearle suerte.

“Mi padre ha puesto el salón así para que me salga bien la selectividad, pero parece que me he muerto”, indicó Celia, quien compartió la ingeniosa foto en la que se puede ver un altar con flores, muy similar a las coronas que se obsequian a los parientes de una persona que pereció.

La variedad de rosas y plantas que adornaban la sala rodeaban un portarretratos con la imagen de la joven, que se encontraba encima de un mueble de madera de color oscuro que, a simple vista, parece un ataúd.

Tras difundir la divertida situación, su publicación alcanzó más de 200.000 ‘me gusta', a cerca de 20.000 ‘retuits’ y miles de comentarios bromeando sobre la hilarante instantánea.

mi padre ha puesto el salón así para que me salga bien selectividad pero parece que me he muerto pic.twitter.com/OrV0qjDK1Y — es mi foto del dni no os rayeis (@celiiamr) July 7, 2020

Luego de la grandiosa repercusión de las palabras de la mujer, que apenas tiene 800 seguidores en su red social, Celia narró cómo le fue en la evaluación: “Estoy viva y los exámenes de hoy me han salido muy bien”.

Una cibernauta que también tiene una hija experimentando la misma inquietud de Celia, comentó acerca del arreglo floral que le organizó su padre. “Mi hija se examina el viernes. Intentaré no hacer un mausoleo semejante. Desde luego, la intención es lo que cuenta, pero no quiero imaginar cómo va a poner la casa tu padre el día que te cases. Dicho sea, con el máximo respeto y con toda mi solidaridad como padre”.