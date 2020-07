Perro cree que su dueña lo va a dejar y se mete a su auto mientras ella empaca sus pertenencias [VIDEO]

Un perro corgi ha conmovido a miles de usuarios en Facebook, YouTube y otras redes, luego de que se difundiera un video de la emotiva escena que protagonizó junto a su dueña, cuando ella colocaba algunas de sus pertenencias en su auto antes de mudarse de casa.

La dueña del can se percató de la singular conducta del animal mientras empacaba sus cosas y no dudó en grabarlo con su celular para compartir las imágenes en redes sociales.

En el video, que ya tiene miles de reproducciones en Facebook y YouTube, se observa al corgi dentro del carro de su propietaria, escondido entre la ropa que ella había dejado en los asientos traseros.

“Me voy a mudar de apartamento y mi perro piensa que me voy a ir sin él, así que se ha metido a mi auto y no quiere salir de este”, comenta la mujer en la grabación, mientras llama al can para que salga, diciéndole que se irán juntos.

Pese a que la joven trata de sacar al corgi de su vehículo para terminar de empacar su ropa, este no le hace caso, y solo atina a mirarla desde el rincón del auto en el que está acostado. “Cuando lo vi en la parte de atrás de mi auto, simplemente me emocioné, reflexioné y me di cuenta de que probablemente pensaba que me estaba mudando sin él”, comentó la protagonista del clip viral de Facebook en la descripción del video.

Mira el video viral:

La grabación de la emotiva escena no ha tardado en hacerse tendencia en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los internautas.