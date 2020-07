Intenta grabar un reto para TikTok, pero su perro la hace cometer divertido ‘blooper’ [VIDEO]

A través de TikTok se compartió un video viral que ha hecho soltar miles de carcajadas entre los usuarios de las redes sociales. Se trata del preciso momento en que una joven trataba de grabar un popular reto, hasta que aparece su perro y se lanza sobre ella, lo que ocasiona que todo acabe en un cómico ‘blooper’.

Todos saben que los perros se pueden convertir en los fieles compañeros de sus dueños, tanto así que desean estar junto a ellos todo el tiempo. Este can sorprendió a todos con el exceso de ‘cariño’ que expresa sobre su joven dueña, a quien parece no dejar sola en ningún momento.

Tal como se ve en el clip viral de TikTok, que ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones, la joven de nacionalidad peruana salta sobre su cama, cubierta entre frazadas, para bailar al ritmo de la canción “Qué locura fue enamorarme de ti”.

Todo parecía ir muy bien, hasta que de un momento a otro su perro apareció en escena para saltar sobre ella y ‘abrazarla’. La muchacha cayó sobre la cama y terminó con su mascota sobre ella, sin poder liberarse. El video fue compartido en su cuenta de TikTok y no tardó en volverse tendencia, sobre todo en México, España y Estados Unidos.

Además, miles de internautas no esperaron para compartir las divertidas imágenes en sus redes sociales. “No me dejaron cumplir el challenge. Me dolió mucho”, resaltó la protagonista del video viral.

Inmediatamente, los comentarios de sus más de 14.000 seguidores comenzaron a aparecer. “El perrito no quiso que su dueña se haga viral y creo que logró lo contrario”. “Lo he visto más de 10 veces y no dejo de reírme”. “He explotado de la risa, qué buen video”, señalaron algunos usuarios sobre este hilarante video que es tendencia en TikTok y otras redes sociales.