Pescadores atrapan pulpo por error y criatura marina escapa por pequeño agujero [VIDEO]

En YouTube y otras redes sociales está causando sensación un video que muestra el momento exacto en que un pulpo es capturado por accidente por un grupo de pescadores, quienes vieron cómo la criatura marina escapaba a través de una pequeña abertura en la embarcación.

El material audiovisual, que tiene más de 512.000 vistas en YouTube, comienza mostrándonos al pulpo de color rojizo que se mueve en el interior de una embarcación. La criatura marina había sido atrapada por error y los pescadores no sabían cómo regresarla al mar.

Como podrás observar en el video de YouTube, el cefalópodo está muy asustado y trata de escapar de sus captores, quienes no querían hacerle daño y empezaron a grabarlo, al ver que intentaba huir. El pulpo notó una abertura en el bote e intenta meterse.

Aunque al comienzo el autor del video de YouTube pensó que no lo lograría, lo cierto es que el pulpo pudo pasar su cuerpo por aquel agujero y volvió sano y salvo al mar. Las imágenes no tardaron en volverse tendencia en México, España y Estados Unidos.

“Los pulpos son animales muy inteligentes, por eso se pudo escapar”, “Debido a que son invertebrados, es decir, que no tienen huesos, pueden meterse en cualquier lugar”. “Si no lo veo, no lo creo”, estos son algunos de los comentarios que los usuarios de YouTube hicieron en este video viral.

Te dejamos el video publicado en YouTube que ha dejado sin palabras a miles de personas en las redes sociales, ya que muestra el momento exacto en que un pulpo se escapa de unos pescadores aprovechando un pequeño agujero en su bote.