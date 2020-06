Pintan la pared de una mujer y ella tiene inesperada reacción al ver los grafitis [VIDEO]

En TikTok fue compartido un video viral que ha sorprendido. Un joven captó la reacción de su mamá al ver uno de las paredes de su casa pintados. La mujer manifestó su opinión sobre lo que pensaba de los grafitis que tenía en frente. El clip se volvió tendencia en varias redes sociales, alcanzando a usuarios en México, España y Estados Unidos.

Un joven de México se asombró al ver a su mamá afuera de su casa viendo una pared. “Gordita, ¿qué andas haciendo aquí sola?”, le pregunta mientras la graba.

La primera reacción de la mujer es digna de elogios, ya que tras mirar su pared blanca llena de grafitis color violeta, no se la ve molesta. “Mira lo que me regalaron. Si hubiera sido negro no me hubiera gustado”, indica la señora.

El chico le pregunta si está enojada, pero nuevamente la mujer tiene una gran respuesta: “pues no, con lo de la pandemia, esto es mínimo”.

A continuación, la mujer continúa siendo optimista y con una sonrisa asegura que le gusta el color. Sin embargo, una característica que no le agradó de los dibujos, fue que parecían de ‘kinder’.

Lejos de querer borrar las pintas, la mujer —protagonista del video viral de TikTok del momento—, dijo que hubiese preferido que dibujaran en toda la pared para que quede completa.

El clip de TikTok ya cuenta con más de 300.000 reproducciones y cuenta con 40 mil comentarios.