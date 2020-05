Unas imágenes de Facebook han dejado a los usuarios sin palabras, pues las fotografías muestran a una mujer que utiliza un disfraz cada día que saca a su perro a pasear. Sin embargo, en las instantáneas se puede ver que el can parece no estar muy contento con la idea de su dueña. Su gesto hace notar que está ‘avergonzado’ de la situación y miles no han dejado pasar desapercibida su curiosa reacción.

Clare Meardon es una bailarina de Reino Unido que se ha robado las miradas en redes sociales por la inusual vestimenta que emplea para llevar a su mascota, Hendrix, al parque. Sus fotos y videos de sus paseos no han sido ajenos a las miradas de internautas que buscan reír un momento con las publicaciones de Facebook y otras redes sociales.

Vestida de heroína, con unicornios o hasta de bailarina de ballet, esta mujer de 40 años refirió que no esperó volverse tan popular en las diferentes plataformas. “Todo comenzó como una forma de hacer reír a mis amigas, ya que algunas lo estaban pasando mal. Solo era un poco de diversión tonta”, sostuvo.

Perro luce ‘avergonzado’ mientras su dueña usa divertidos disfraces para sacarlo a pasear [FOTOS]

Tras darse cuenta de que sus seguidores notaron algo raro en la mirada de su perro, ella decidió crear una publicación en Facebook donde trata de explicar lo que su mascota podría estar sintiendo mientras ella usa hilarantes atuendos para sacarlo a pasear.

“Me llamo Hendrix. Por favor, ayúdenme. Mi humana no para de hacer cosas raras como estas. Parece ser divertido. Ahora mismo me está haciendo un disfraz. ¡Por favor, envíen ayuda!”, escribe la usuaria, con una foto donde se puede ver claramente la mirada de su mascota.

Además, aclaró que solo le da unas vueltas a su perro, respetando las medidas de distanciamiento social y el tiempo que debe estar fuera con su mascota. Pese a las bromas que se generaron por la reacción de su mascota, lo cierto es que esta mujer ha logrado hacer reír a muchos en Facebook y otras redes sociales.