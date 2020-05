¿Ves a los peces espada y globo ocultos en el mar? El reto visual que pocos pueden superar [FOTOS]

En Facebook fue compartida una imagen que presenta un nuevo reto visual, el cual ha provocado fuertes ‘dolores de cabeza’ en miles de usuarios por su alto nivel de dificultad. El desafío consiste en encontrar a dos peces totalmente diferentes al resto en tan solo 10 segundos. ¿Podrás lograrlo? Sigue leyendo, que te daremos una pista.

Los retos virales han tenido gran popularidad en las redes sociales, debido a lo complicado que son de superar. Si bien el nuevo challenge puede parecer sencillo, lo cierto es que miles de personas que han intentado resolverlo han acabado frustradas.

¿Qué debes hacer? Primero, tienes que ver la siguiente imagen compartida en Facebook. En la figura aparecen varios peces nadando en el mar, pero entre ellos se ocultan dos curiosos animales, los cuales debes hallarlos en un corto tiempo.

¿Ves a los peces espada y globo ocultos en el mar? El reto visual que pocos pueden superar

Los animales son un pez globo y un pez espada, ambos son muy diferentes a los demás que nadan a su alrededor. El primero es pequeño y ancho, mientras el otro es largo con un boca en punta.

Si no has podido dar con la respuesta, te dejaremos la siguiente pista para que sea más fácil: no se encuentran en la parte superior izquierda de la imagen.

La respuesta

En la parte superior de esta publicación te dejamos la imagen completa que actualmente circula en Facebook. Por si aún no lo has notado, el pez espada se encuentra casi al medio de la parte izquierda. Mientras el pez globo está en la parte inferior derecha.

¿No lo crees? Desliza las fotografías de Facebook en nuestra galería de arriba y podrás ver que las respuestas están marcadas con círculos blancos, en los que se han señalado los lugares exactos.