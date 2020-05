Perro impide que sus amos se abracen y se mete entre ambos para que lo incluyan [VIDEO]

Un perro de raza golden retriever ha sorprendido a más de uno en Facebook, YouTube y otras redes, luego que se difundiera un video de la graciosa escena que protagonizó junto a una pareja de esposos, cuando observó que ambos intentaban darse muestras de cariño frente a él.

El gracioso episodio quedó registrado en una grabación que ha dado la vuelta al mundo tras hacerse viral en las redes. Varios internautas indican que demuestra los “celos” que pueden llegar a sentir las mascotas por sus dueños, sobre todo si son los consentidos de casa y notan que alguien más les quita el cariño y la atención de sus propietarios.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en Facebook y YouTube, se observa el momento exacto en que el can interrumpe el abrazo de sus dueños y se mete entre ambos para lamer el rostro de cada uno. Al parecer, el consentido can no soportó que la pareja de esposos lo dejara de lado para darse cariño. Por eso, él habría tratado de llamar su atención para que lo incluyan en el emotivo momento.

Mira el video viral:

“Charlie, el perro golden retriever, sabe que él es el único consentido de la casa, por lo que siempre quiere la atención para él. Mira cómo se comporta el can cuando ve que estas dos personas intentan abrazarse delante de él. ¡Deinitivamente, es muy celoso!”, se lee en la descripción del video que fue compartido por un portal de YouTube, que no tardó en hacerse tendencia en Facebook, Twitter y otras redes.