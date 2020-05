Papá hace prometer a su bebé que no tendrá novio, pero ella sorprende con respuesta [VIDEO]

Conmovedora escena. Una bebé junto a su padre han sido los encargados de hacer reír a miles de usuarios en YouTube y otras redes sociales, pues ambos han protagonizado una hilarante escena. El papá de la niña quería que su hija prometa que nunca tendría un novio; sin embargo, la niña se 'dio cuenta’ de la intención de él y no dudó en mostrar su negativa. Las imágenes fueron reproducidas en varios países, como México, España y Estados Unidos.

Muchos padres, cuando tienen una bebé, suelen mostrarse bastante sobreprotectores y este hombre de Illinois, Estados Unidos, no fue la excepción. Tal como se ve en el clip viral de YouTube, el joven tenía a su bebita de dos años sentada sobre sus piernas mientras tenían una conversación.

El joven papá pretendía que la bebé le prometiera que jamás tendría una pareja. Palabra por palabra, le fue dictando lo que ella debía repetir. “Te prometo, papi, que no tendré novio”, era la frase que debía completar la pequeña.

Mira el video viral de YouTube:

Sin embargo, lo que hizo que este video de YouTube se convierta en uno de los más vistos por los internautas, fue que la menor, cuando escuchó la palabra “novio”, inmediatamente mostró su negativa. Se dio cuenta de la intención de su papá y dijo un claro “no”, mientras movía la cabeza en signo de que no estaba de acuerdo con nunca tener un enamorado.

El padre no pudo aguantar la risa y ambos terminaron protagonizando una tierna escena que se volvió viral no solo en YouTube. El portal ViralHog fue el encargado de divulgarlo a través de su cuenta en la red social y las risas no tardaron en aparecer.