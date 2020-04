Joven se disfraza de Spider-Man para llevarle alimentos a los ancianos en plena cuarentena [FOTOS]

View this post on Instagram

Elazığ Harput Kalesi🕸️🕷️ . . . . . . . . . . #harput #harputkalesi #elazığ #elazig #elazığbelediyesi #spiderman #cosplay #cosplayer #marvel #örümcekadam #örümceksın #elazığdepremi #children #çocuklar #cosplayersofinstagram #cosplayworld #cosplays #art #antalya #antalyaturkey #dancer #avengers #stanlee #lifestyle #sosyalsorumlulukprojesi