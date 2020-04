Perra pug ve a las hijas de su dueña por videollamada y tiene conmovedora reacción [VIDEO]

Una perra de raza pug ha conmovido a miles de usuarios en Facebook y YouTube durante las últimas horas, luego de que se difundiera un video del peculiar comportamiento que adoptó cuando se reencontró con las hijas de su dueña a través de una videollamada.

El curioso episodio quedó registrado en un video por la dueña del can, quien se percató del curioso comportamiento de la cachorra durante la videollamada y no dudó en grabarlo para compartirlo en redes sociales.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en Facebook y YouTube, se observa a la perra protagonista del clip aullando mientras observa y escucha a las pequeñas hijas de su dueña a través de la pantalla de una laptop.

Tal y como se ve en la grabación viral de Facebook, la cachorra se emocionó al escuchar cómo las dos niñas le hablaban a través de la videollamada y empezó a aullar desesperadamente, buscándolas, incluso, detrás de la pantalla de la laptop. Una singular escena que emocionó a su dueña.

“Mis hijas tuvieron que ir a quedarse con sus tíos durante la cuarentena. Tenía que ir a trabajar y no podía dejarlas solas, por lo que me quedé con mi perra Lila. Llora cada vez que hacemos videollamadas con mis hijas”, se lee en la descripción del video, que fue difundido por ViralHog en su canal de YouTube, y que no tardó en hacerse viral en Facebook y otras redes.

Mira el video viral:

Los usuarios compartieron la grabación, comparando la conmovedora conducta de la pug con la de sus mascotas, y calificaron la escena como un claro ejemplo del amor incondicional de los animales por sus dueños.