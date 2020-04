Mujer le enseña una silla de ruedas a perro discapacitado y este tiene conmovedora reacción

Una joven compartió en Facebook un emotivo momento que captó con la cámara de su celular. La chica quedó sorprendida con la reacción que tuvo su linda mascota cuando le comunicó que lo iba a sacar a pasear. El clip se volvió tendencia en varias redes sociales alcanzando a usuarios de México, España y Estados Unidos.

La chica le pregunta al can por su silla de ruedas mientras este la queda mirando muy atento. Inmediatamente, la joven se da media vuelta y coge el objeto ubicado en un rincón.

Al mostrárselo, el perrito quien no puede mover sus piernas traseras, producto de un choque, salta de emoción para encontrarse con la mujer, porque sabe que lo va a sacar a pasear.

“¿Estás listo? Entonces, ¡vamos!”, se le oye decir a la chica tras haberle colocado la silla de ruedas. A continuación, la joven abre la puerta y el perro corre hacia el exterior donde otro can lo esperaba.

Miles de usuarios de Facebook quedaron sumamente conmovidos al ver la escena y dieron su opinión al respecto: “Este can es feliz y yo me quejo que no tengo nada”, “Una gran lección para los humanos que de todo renegamos”, “El perrito está en buenas manos”, fueron algunos de ellos.

El clip viral de Facebook se ha reproducido más de 63 000 veces y ha sido compartido por poco más de 1000 personas.