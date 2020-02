Ubica al ‘chupetín’ escondido entre conos de helados, el reto visual que no podrás superar [FOTOS]

Una imagen compartida en Facebook se ha vuelto viral en pocos minutos, puesto que en ella se planteó un complejo ‘reto visual’ que muy pocos han logrado superar con éxito en tan solo algunos minutos.

Si bien los retos visuales se hicieron populares en Facebook en el 2019, este año han vuelto con fuerza y dispuestos a generar más de un dolor de cabeza con las complejas pruebas de destreza que implican. ¿En qué consiste este nuevo challenge? Solo debes encontrar un ‘chupetín’ o paleta de fresa que se ha ocultado entre varios conos de helados. Si te parece algo sencillo te comentamos que estás totalmente equivocado.

Este nuevo ‘reto visual’ se ha convertido en toda una sensación en Facebook debido al elevado nivel de dificultad que tiene, el cual ha hecho que casi nadie logre dar con la respuesta en solo 10 segundos, tiempo en el que deberán dar una solución a tan complejo acertijo.

Si bien lo único que debes hacer es hallar a un ‘chupetín’ de fresa en esta imagen, lo cierto es que, al tener casi los mismos colores y formas, se hace mucho más complicado de lo que parece. La mayoría de usuarios de Facebook que lo han intentado solo han obtenido un dolor de cabeza de tanto pensar en la posible respuesta de este desafío. ¿No lo crees? Te dejamos la imagen completa para que intentes resolverlo en poco tiempo.

Desliza las fotografías para ver la respuesta de este ‘reto visual’ de Facebook. Foto: dudolf.com

Si no has logrado encontrar el escurridizo ‘chupetín’ escondido entre estos conos de helados de colores, lo más probable es que necesites ejercitar tu vista con otro tipo de ‘retos visuales’ de Facebook puesto que, aunque parezca algo complejo no lo es del todo. A continuación, te dejaremos la respuesta a este desafío ‘extremo’.

La respuesta

En la parte superior de esta publicación te dejamos la foto completa que hoy circula en Facebook. En ella hemos colocado un círculo rojo para que puedas ver dónde exactamente se encuentra el ‘chupetín’ colorado. Si aun así no logras verlo, hemos agrandado la imagen para que puedas ver que efectivamente estuvo en dicho lugar todo el tiempo.

¿Qué te parece? Puedes compartir la imagen y poner a prueba a todos tus amigos. Lo único que debes saber es que ellos deberán encontrarlo en 10 segundos.