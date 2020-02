Joven pide que borren a hombre de su foto con Photoshop y troles le crean graciosos memes [FOTOS]

Un joven jamás imaginó que se convertiría en la burla de las redes sociales, luego de que pidiera en Facebook que borren a un hombre que arruinaba su fotografía en la playa. La publicación se viralizó en México, España, Estados Unidos, entre otros países, y llegó a los ojos de varios ‘troles’ del Photoshop que cumplieron su deseo, pero no como él hubiera querido, pues le crearon graciosos memes.

Todo comenzó cuando un joven, identificado como Franco Sánchez, publicó en Facebook una fotografía suya en la playa. En la imagen, el joven presumía su musculatura; sin embargo, había un detalle en la foto que le molestaba: la presencia de otro hombre.

“Alguien que sepa editar fotos me dice como hacer o me edita la foto para que no aparezca el tipo de atrás”, escribió el joven, sin imaginar que su publicación se haría viral en Facebook y llegaría a los ojos de varios bromistas que usaron Photoshop para cumplir su petición y de paso ‘trolearlo’.

Como podrás apreciar en nuestra galería, la fotografía publicada por Franco Sánchez en Facebook generó una ola de graciosos memes, los cuales se burlaban del muchacho, al que a su vez le colocaban en ocurrentes situaciones, como siendo devorado por un enorme tiburón blanco.

Tan viral se volvió la publicación de Sánchez, que también fue vista por el otro hombre que aparece en la instantánea, llamado Rubén Marino, quien realizó la misma petición. “Alguien me puede sacar a este boludo que me sacó el protagonismo de mi foto”, escribió el sujeto.

La nueva petición provocó otra avalancha de graciosos memes que han provocado la risa de miles de usuarios en Facebook y otras redes sociales.