Escuchan extraños ruidos en colchón, lo abren y hallan una gigantesca pitón que vivía en su interior [VIDEO]

Viral en Youtube. Perturbadores imágenes de un video recorren el mundo al mostrar el espeluznante descubrimiento de un joven. Su madre le había comentado que su colchón se sentía desigual, como si hubiese un bulto dentro. El chico decidió investigar y lo que encontró impactó a miles de usuarios, hasta le punto de difundir el clip en redes sociales y volverlo tendencia en países como Estados Unidos, México y España.

Una señora en Indonesia y su hija estaban barriendo el piso de su habitación cuando la joven empezó a limpiar el colchón de su madre, Rohimah, de 60 años. En seguida, los movimientos y sonidos que provenían desde el interior dejaron en claro que algo extraño ocurría.

Eso sucedió el miércoles 7 de enero. Para entonces, la señora había estado notando que el colchón se sentían más abultado de lo usual, pero no le prestó atención y continuó durmiendo en él. Sin embargo, después de notar que el bulto se movía, Rohimah llamó a su hijo, Teguh, a contarle lo ocurrido, y él pasó el jueves a inspeccionarlo y llegar al fondo de la cuestión.

Inmediatamente, saltó a la vista el detalle de que el colchón era más grueso de un lado que del otro. Palpándolo, Teguh llegó a la conclusión de que había algo dentro y ese algo se contorsionaba.

Llevaron el objeto al patio de la casa de su madre y ahí resolvieron en cortarlo y abrirlo para descubrir su interior. Cuando ya todo el relleno había sido removido y se quedaron solo con el esqueleto de metal del colchón, la vieron. Lo que había estado moviéndose era una gigantesca pitón de 4 metros.

La serpiente estaba aparentemente atrapada entre los resortes y la estructura interna de la cama, aunque aun podía retorcerse y arrastrarse de un extremo al otro, lo que explica por qué Rohimah sentía algo moviéndose cuando se echaba.

Sorprendidos de que el animal haya pasado varios días sin comer, atrapado dentro del colchón, Teguh y los vecinos empezaron la ardua tarea de sacarlo de ahí. Después de varias horas, llamaron a las autoridades de la zona y estas se sumaron a la misión que ya había reunido a varios curiosos alrededor.

Teguh afirmó a los medios locales que en el proceso de recuperar al ofidio, este le mordió fuertemente en la mano. Afortunadamente, no es venenosa y solo quedó con mucho dolor. A las 12 de la noche del jueves, la pitón había sido evacuada con éxito.

El que no tuvo mucha suerte fue el colchón, que después de la peligrosa tarea terminó completamente destruido. Rahimah confesó que tendrá que dormir con su hija por un tiempo hasta poder conseguir uno nuevo, no sin antes asegurarse de que no haya ningún tipo de criatura adentro.

Los usuarios de Youtube no dejan de rebotar el aterrador hecho en distintas redes sociales y la noticia ya salió de los medios indonesios para convertirse en tendencia internacional.