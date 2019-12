Familia compra árbol de Navidad, una semana después se dan cuenta que un búho habitaba en el [VIDEO]

Realmente extraño. Katie McBride Newman compartió mediante su Facebook personal una publicación que ahora es todo un viral. La mujer y sus hijos encontraron un búho que se escondía en el árbol de Navidad, el cual estaba instalado en a sala de su casa. Las imágenes se volvieron virales rápidamente, pues nadie podía creer que la pequeña ave haya estado escondida entre las ramas y pasó desapercibida durante una semana. El video es ahora tendencia en países como España, Estados Unidos y México. ¿Quieres conocer la historia completa? Aquí te la contamos.

En los Estados Unidos es bastante común elegir o comprar un árbol de navidad natural, pues según cifras de BBC, 28 millones de hogares americanos optan por esta alternativa. Sin embargo, todos los años se abre el debate sobre si esta opción es la más ecológica o no, ya que múltiples ecologistas manifiestan que la tala de árboles masiva afecta el hábitat natural de los animales.

El pasado 28 de Noviembre se celebró el Día de Acción de Gracias, y ese día fue el elegido por la familia McBride para comprar el árbol de Navidad de sus sueños. La familia decoró el árbol de forma regular y siguieron con su día; sin embargo, una semana después escucharon un ruido misterioso proveniente de la sala. India, la hija de la familia, se acercó al árbol y empezó a llorar pues manifestaba que uno de los adornos se había movido. La madre de la niña, intrigada por lo que decía la menor, se acercó al árbol y vio al ave resposar en una de las ramas.

La familia se encontraba en shock, pues ninguno había notado al animal hasta ese instante. La madre de familia publicó vía Facebook el insólito hecho y pidió ayuda, ya que no sabía qué hacer con el ave. Los comentarios no tardaron en llegar, y le recomendaron a la mujer dejar las ventanas de la sala abiertas, así el búho podría salir en el momento que quisiera; sin embargo, esto no pasó.

A la mañana siguiente el ave seguía ahí, por lo que los Newman decidieron llamar a una organización animalista para que puedan instruirlos mejor. Chattahoochee Nature Center, la ONG contactada, les recomendó dejar pollo crudo cerca del árbol para que el búho pueda alimentarse, ya que probablemente no lo hacía desde hace días. Desgraciadamente, el animal seguía inamovible.

La mujer seguía dando actualizaciones en Facebook sobre la situación del animal, y decidió llamar a la ONG nuevamente para que se lleven al búho. La especialista encargada de liberar el ave manifestó que este no había comido ni bebido en varios días, y si seguía en el casa de los Newman hubiera muerto de hambre. Esta increíble historia se volvió viral en Facebook y es ahora tendencia en otras redes sociales. Acá te dejamos el video original, y no dudes en revisar nuestra galería de imágenes en la parte superior de la nota.