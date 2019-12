Padre lleva a su hija a tienda de autos y ella raya 10 costosos vehículos [FOTOS]

Ahora es viral en Facebook. Vía esta red social se dio a conocer la inusual travesura de una niña de tres años, pues dañó superficialmente la pintura de múltiples autos ‘Audi’ en una concesionaria en China. La publicación no tardó en hacerse viral, ya que el padre de la inquieta niña tendrá que pagar una gran suma de dinero por los daños ocasionados. Estas imágenes se viralizaron en México, España y Estados Unidos. Aquí te contamos la historia completa.

No cabe duda que la mayoría de padres quieren mucho a sus hijos y harían lo que fuera por ellos y su felicidad; sin embargo, a veces los niños actúan de forma impredecible. Esto le sucedió al señor Zhao, que reside en la ciudad de Guilin, en China. El hombre acompañó a un amigo suyo a ver lujosos autos en una exhibición, y decidió llevar a su menor hija con él. Grave error.

El incidente ocurrió el pasado 24 de Noviembre en la concesionaria de la marca de autos ya mencionada. Los padres habrían estado largo tiempo mirando los vehículos, y esto ocasionó que la infante se aburriera y decidiera dibujar. Lamentablemente, la niña no tenía donde hacer sus trazos, así que tomó una piedra del estacionamiento y ‘dibujó' en la carrocería de 10 autos diferentes.

Los comentarios en Facebook no tardaron en llegar, pues la mayoría de usuarios no podía creer la gran irresponsabilidad de los padres por no supervisar a la menor. Se abrió un gran debate pues muchos internautas se ensañaron en contra de la niña, y otra gran parte la defendió pues esta es muy pequeña para poder asumir su error.

Entre los modelos afectados por esta peculiar travesura, se encuentra el modelo Audio Q8 2020, el auto más nuevo de la marca. El encargado de la tienda pidió una compensación monetaria de 28 mil dólares, pues argumentó que los autos se tendrían que vender como dañados. La pareja se negó a pagar por la subvención económica, por lo que este caso se llevó a la corte de dicho país.

Mediante una publicación en Facebook se dio a conocer que ambas partes llegaron a un acuerdo en la suma de 10 mil dólares. ¿Quieres ver la travesura de esta niña? Pues aquí te la dejamos. No dudes en revisar nuestra galería de imágenes en la parte superior de la nota.